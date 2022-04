Operaio muore schiacciato da un tornio industriale nel Milanese

È morto praticamente sul colpo. Intrappolato e schiacciato dal tornio industriale sul quale stava lavorando. Ennesimo incidente mortale sul lavoro: la vittima è un operaio italiano di 58 anni. Ha perso la vita all'interno degli stabilimenti Elettromeccanica Bonato in via Rosa Luxemburg a Gorgonzola (Milano).

L'incidente sul lavoro si è consumato nella mattinata di venerdì, pochi minuti prima delle 11. Inutile l'arrivo sul posto del personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica in codice rosso, per il 58enne non c'era già nulla da fare.

La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio delle autorità. Sul luogo della morte sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia locale di Gorgonzola e il personale Ats.

L'Elettromeccanica Bonato, 8.500 mq al civico 5 di via Luxemburg, è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza, specializzata nella riparazione, riavvolgimento e manutenzioni di motori elettrici di qualsiasi tipo e potenza. Dal 1985 l'azienda è centro riparatore autorizzato Siemens per l'Italia.