Operaio schiacciato e ucciso da una lastra di cemento

Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Mercoledì pomeriggio a Castelverde (Cremona), presso l'azienda MG Prefabbricati un operaio è morto schiacciato da una lastra di cemento. Per lui, nonostante l'arrivo di ambulanza e automedica poco prima delle 16, non c'è stato nulla da fare. La vittima si chiamava El Mustapha Bendahbi, cittadino di origini marocchine di 50 anni.

Secondo La prima ricostruzione, l'operaio sarebbe stato travolto da una delle lastre di cemento che l'addetto alla gru stava movimentando e che è caduta per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai medici e ai vigili del fuoco, i carabinieri di Castelverde e i responsabili di Ats Val Padana, che dovranno chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.