Incidente sul lavoro a Cormano (Milano), operaio schiacciato da muletto: piede amputato

Grave incidente sul lavoro lunedì pomeriggio in una ditta di Cormano, hinterland nord di Milano. Un uomo di 44 anni dopo essere rimasto schiacciato con il piede sotto a un muletto, ne ha subito l'amputazione. Sul posto 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale.

L'operaio, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante la gravità delle sue condizioni, il 44enne non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi sul posto, all'interno di una ditta di via Cadorna, gli agenti della locale, ai quali è affidata la ricostruzione del drammatico incidente di cui ancora sono da accertare le responsabilità.

Sempre lunedì, nella Bergamasca, un altro sinistro sul lavoro ha portato un 53enne a perdere la vita. L'uomo, all'interno della ditta De Berg di Spirano (Bg) sarebbe stato colpito da un camion in retromarcia. Si tratta della quarta morte per lavoro nel solo mese di maggio in Lombardia. Il 5 di questo mese, rimasto schiacciato da un tornio in un'azienda di Busto Arsizio, a morire era stato Christian Martinelli, 49 anni.