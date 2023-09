Operaio precipita da 10 metri nel cantiere del nuovo grattacielo in via Melchiorre Gioia

Sfiorata la tragedia nel cantiere di via Melchiorre Gioia 20, a Milano, mercoledì pomeriggio intorno alle quattro e venti. Un operaio di 46 anni è precipitato da 10 metri d'altezza mentre lavorava in un seminterrato del palazzo in costruzione ed è stato portato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto effettuare una manovra di imbragamento e riportarlo in superficie con la toboga. Intorno alle cinque e venti l'uomo, cittadino egiziano, è stato preso in carico dai sanitari e poi trasportato al Policlinico in codice giallo con traumi alla spalla, alla gamba e alla caviglia.

Nell'area è in corso la realizzazione di una torre di 98 metri (G20 Est) che sarà la futura sede di Kpmg e, insieme alla 'sorella minore' di 64 metri (G21 Ovest), costituirà i 'Portali' di via Melchiorre Gioia.