Prendeva i soldi e spariva: nei guai (di nuovo) l'operaio col vizietto delle truffe

Prometteva lavori in tempi rapidissimi. Offriva prezzi decisamente vantaggiosi. Ma poi spariva coi soldi. Un uomo di 25 anni, un operaio residente nel Milanese, è finito nei guai nei giorni scorsi perché accusato di aver truffato almeno trenta persone facendosi pagare per interventi in casa in realtà mai eseguiti. Le indagini della sezione di pg della squadra reati informatici, scattate dalle denunce delle vittime del raggiro, hanno portato il gip Giulio Fanales a spiccare, su richiesta dei pm del pool Truffe, una misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per il giovane.

Stando a quanto ricostruito, il primo contatto tra truffati e truffatore avveniva su "ProntoPro", una piattaforma che fa incontrare i privati coi professionisti. Dopo aver individuato clienti che avevano bisogno di lavori urgenti, il 25enne effettuava un sopralluogo, riceveva un acconto e poi scompariva.

"Al fine di rassicurare - si legge nell'ordinanza - i clienti sulla professionalità e sulla serietà del proprio lavoro" l'indagato era solito andare nelle abitazioni delle vittime, "così da effettuare un sopralluogo". Dopo aver accettato l'incarico, "il sedicente professionista aveva fornito ai clienti un preventivo, di solito economicamente conveniente e con la precisazione che il lavoro sarebbe stato svolto ni tempi rapidi".

Il 25enne, che aveva aperto quasi 200 profili fake sulla piattaforma, avrebbe guadagnato cifre che vanno da poche centinaia di euro fino a 2mila. E non era la prima volta. Perché già nel 2018 era stato sorpreso a commettere una serie di truffe sulla stessa piattaforma. Tre anni dopo aveva poi patteggiato.