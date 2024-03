Operaio si ustiona il volto e le braccia in un incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Palestro (Pavia), dove un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ustionato. L'uomo, ricoverato al Niguarda di Milano, ha riportato importanti ferite da ustione al volto e alle braccia. È stato investito da una fiammata.

L'infortunio si è consumato nella mattinata di martedì. Secondo i primi accertamenti, l'uomo è stato colpito da una fiammata improvvisa che sarebbe stata causata da una combustione proveniente da un macchinario.

Soccorso dagli operatori del 118, arrivati con diversi equipaggi, è stato trasportato in elicottero al Centro grandi ustionati del Niguarda: le sue condizioni sono gravi, non è giudicato in pericolo di vita.

I carabinieri e gli ispettori di Ats Pavia hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'infortunio.

Nello stesso nosocomio milanese, martedì è morto un uomo che si era dato fuoco davanti alla figlia e alla moglie.