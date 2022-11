Operaio cade nel vuoto per 10 metri: gravissimo

Un operaio di 58 anni in condizioni molto gravi dopo essere caduto da un'impalcatura e precipitato per dieci metri. L'incidente sul lavoro poco prima delle 14 di venerdì 4 novembre in via San Faustino, all'altezza del 18, zona Ortica.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, polizia locale e vigili del fuoco, con due squadre. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza per traumi alla testa e alla gamba.

In base a quanto finora ricostruito, l'uomo si trovava su un ponteggio e stava effettuando dei lavori all'interno di un cantiere edile, quando, per cause ancora da accertare, è caduto, precipitando per circa una decina di metri. Agli agenti della locale sono affidati i rilievi per ricostruire con più precisione quanto accaduto.