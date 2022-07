"Devi pagare il biglietto": operatore Atm preso a pugni in stazione

La richiesta di pagare il biglietto prima di entrare in stazione. E le botte. Ennesima aggressione a un dipendente Atm, negli ultimi giorni sempre più spesso vittime di episodi di violenza. L'ultimo, stando a quanto verificato, è avvenuto sabato pomeriggio nella stazione di Bonola.

A farne le spese è stato un operatore di stazione 30enne, la cui unica colpa è stata cercare di bloccare un passeggero che stava passando dal cancelletto antipanico, chiaramente senza biglietto. Una volta fermato, il viaggiatore ha sferrato un pugno in pieno volto al dipendente Atm - poi finito in ospedale con una prognosi di 4 giorni - ed è scappato, prima di essere fermato dalla Polmetro a Cadorna. Il giovane, un 20enne, è stato indagato per lesioni.

La sera del 24 giugno un episodio simile era avvenuto in metropolitana a San Donato. Un 35enne, anche lui agente di stazione, era stato massacrato di botte da quattro ragazzi che lo avevano sorpreso alle spalle e pestato prima di fuggire. I sindacati avevano proclamato per il giorno successivo uno sciopero di due ore proprio per evidenziare l'emergenza sicurezza e attirare l'attenzione sulla loro situazione.