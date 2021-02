Chiede ai ragazzi di mettere la mascherina: 'agente' Atm aggredito e spinto giù dalle scale

Ha cercato di dividerli e ha chiesto loro di indossare la mascherina. Per tutta risposta è stato colpito ed è finito in ospedale. A fare i conti con la violenza di un gruppo di una decina di ragazzini è stato un agente di stazione Atm, che venerdì pomeriggio è stato aggredito mentre cercava di riportare la calma tra alcuni giovani che litigavano sulla banchina della fermata Duomo.

Stando a quanto ricostruito, l'operatore - un 52enne - è intervenuto insieme a un suo collega per dividere due ragazzi che stavano litigando animatamente e senza indossare la mascherina, come impongono le norme anti covid. I due, che erano insieme ad altri amici, hanno cominciato a insultare i dipendenti di Atm, che li hanno accompagnati oltre i tornelli e poi fino all'uscita chiedendo a tutti di mettere la mascherina.

Proprio lì, però, la situazione si è surriscaldata ulteriormente. Uno dei giovani avrebbe preso il 52enne per la giacca e lo avrebbe poi colpito facendolo cadere dalle scale. Soccorso da un'ambulanza del 118, il dipendente Atm è stato accompagnato in codice verde al Policlinico, da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per una ferita al polso. L'aggressore e gli amici sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce.