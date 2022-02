La droga olandese che "finanziava" due aziende in Italia

Arresti anche a Milano, ma l'operazione antidroga riguarda mezza Italia: dalle prime luci dell'alba di mercoledì i militari del comando provinciale della guardia di Finanza di Firenze e del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico) delle fiamme gialle, hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha coordinato le indagini, con cui sono stati disposti 9 provvedimenti di custodia cautelare, di cui 7 in carcere e 2 ai domiciliari nonché il sequestro preventivo di due aziende e di oltre 130mila euro.

Nell'ambito della medesima operazione, un ulteriore soggetto era già stato arrestato dal personale della guardia di finanza in flagranza di reato per aver trasportato alcuni kg di cocaina in un doppiofondo dell'autovettura. I reati contestati sulla base degli elementi sinora raccolti, secondo l'ipotesi d'accusa vagliata dal gip, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio.

Gli indagati avrebbero costituito un sodalizio criminoso dedito alla importazione di cocaina dall'Olanda e dal Belgio e alla successiva commercializzazione in territorio italiano, ovvero ne avrebbero comunque agevolato le attività criminose e i proventi del traffico sarebbero poi stati reimpiegati in due aziende del fiorentino e del pratese, intestate a parenti degli indagati e oggi sottoposte a sequestro preventivo.

Le indagini, eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze e dallo Scico di Roma della guardia di finanza, sono state supportate da una sinergia investigativa internazionale, coordinata dalla Dda di Firenze attraverso la creazione di una squadra investigativa comune con le autorità del Belgio nonché mediante l'esecuzione di un ordine investigativo europeo da parte dell'Olanda, dove già nel 2020 era stato arrestato in flagranza di reato uno dei presunti capi dell'organizzazione, trovato in possesso di circa 2 kg di cocaina.

Le misure cautelari in Italia sono state eseguite nelle province di Firenze, Prato, Milano, Bergamo e Cremona e, sotto il coordinamento di Eurojust, in Olanda nella città di Rotterdam a seguito di un mandato di arresto europeo. Durante l'operazione la Gdf ha sequestrato oltre 130.000 euro, somma che si ipotizza sia il corrispettivo di alcune cessioni di sostanza stupefacente monitorate durante le indagini.