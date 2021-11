Truffe alla Regione Lazio, maxi operazione 'Moneyback'

Maxi operazione della guardia di finanza di Catania lunedì mattina. I militari delle famme gialle sono al lavoro in tre regioni italiane e in altri quattro Paesi europei, per eseguire un'ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio.

I quattro sono accusati, con altri 11 indagati, di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.

Sequestri nei confronti di 16 tra società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento e a disponibilità finanziarie per oltre 500 mila euro. L'operazione 'Moneyback' interessa anche Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito.