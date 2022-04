Gli orari dei mezzi Atm (metro e bus) per Pasqua e Pasquetta

Per Pasqua e Pasquetta, ma anche per sabato 16 aprile e per il 25 aprile, Atm subirà poche modifiche al suo orario. Metro, tram e bus funzioneranno in un orario festivo classico. Ecco nel dettaglio quanto ha comunicato l'Azienda trasporti milanesi, che ricorda che il green pass non è più obbligatorio per salire sui mezzi ma che fino al 30 aprile resta obbligatoria la mascherina FFP2.

Il 16 aprile le linee 38, 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguono l’orario del sabato. Le linee 172 e 174 non fanno servizio. Tutte le altre linee seguono l’orario festivo. Le linee metropolitane seguono il normale orario del sabato.

Il 17, 18 e 25 aprile tutte le linee seguono il normale orario dei giorni festivi.

Atm point chiusi

Il 17 e 18 aprile sono chiusi tutti gli Atm Point. Il 25 aprile sono aperti gli sportelli di Centrale, Duomo e Cadorna, dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14 alle 17.30.

Il 17 aprile la metro leggera per il San Raffaele è chiusa. Per raggiungere l’ospedale usate il bus 925 che ferma in via Olgettina, davanti all’ingresso del San Raffaele. Il 18 e il 25 aprile il servizio si svolge secondo l’orario festivo, dalle 13 alle 20.

I cantieri nei giorni pasquali

Tram 1. Cambia percorso e fermate sabato 16 aprile, dalle 8 alle 18 circa. Sono in programma lavori stradali in via Santa Margherita e in via Turati.

Tram 5 e 33. Fino al 30 aprile le linee cambiano percorso e fermate. Abbiamo in programma la riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in viale Regina Giovanna.

Cantiere M2. Fino al 30 aprile, dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate.