Gli orari dei mezzi Atm a Milano per il 25 aprile

Lunedì 25 aprile, il giorno della Festa della liberazione, i mezzi Atm (metro, bus e tram) seguono il normale orario dei giorni festivi. Lo conferma la stessa azienda con una nota. Durante la giornata, inoltre, resteranno aperti gli sportelli di Centrale, Duomo e Cadorna, dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14 alle 17.30. Atm ricorda che per viaggiare sui propri mezzi il green pass non è più obbligatorio. Così come fino al 30 aprile resta obbligatorio l'uso della mascherina FFP2.

I cantieri e le deviazioni dei mezzi Atm

I cantieri attualmente aperti riguardano le linee dei tram 2, 4, 12 e 14. Il 21 e 22 aprile, dopo le 21.50 cambiano percorso e sono servite dai bus B14 in una tratta. Atm - fa sapere - ha in programma il rinnovo degli impianti di circolazione in zona Lanza.

Tram 1. Sabato 23 aprile dalle 8 alle 18, la linea cambia percorso e fermate. Sono in programma lavori stradali in Santa Margherita e in via Turati.

Tram 5 e 33. Fino al 30 aprile le linee cambiano percorso e fermate. Sono in programma la riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in viale Regina Giovanna.

Cantiere M2. Fino al 30 aprile, dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti dai bus BM2 tra Villa Fiorita e Gessate.