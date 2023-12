Gli orari della metro e dei mezzi Atm a Milano per Capodanno e l'Epifania

L'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) ha pubblicato una guida con gli orari dei mezzi (metro, bus e tram) per Capodanno e Epifania.

Capodanno e Epifania: guida a orari e servizi

In questa pagina trovate tutti gli orari dei mezzi e degli altri nostri servizi durante il periodo natalizio.

Orari delle metropolitane

31 dicembre e 6 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo.

Fino al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Tutte le linee seguono orario del sabato.

1° gennaio. Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno: M1 M2 M3



Orari di bus, tram e filobus

Rete notturna

le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti come al solito

le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

31 dicembre dalle 13 alle 20

1° gennaio sostituita dal bus 925

6 gennaio dalle 13 alle 20

I bus della linea 925 partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina. Nelle altre giornate seguono il consueto orario.

Atm Point

Domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio tutti gli Atm Point sono chiusi.

Sabato 6 gennaio gli sportelli di Duomo e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Chiusi tutti gli altri.

L’Atm Point di Monza è chiuso i giorni 31 dicembre e 6 gennaio.

Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario.

Parcheggi di corrispondenza

Fino alle 7 di lunedì 8 gennaio i parcheggi di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo restano aperti h24 e gratuiti.

Il 1° e 6 gennaio i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi a raso sono gratuiti. Quelli di Vittor Pisani, piazza Abbiategrasso, a raso di Romolo e Bovio sono sempre aperti a pagamento.

Il 31 dicembre i parcheggi di Caterina da Forlì, Romolo Multipiano e Cassiodoro chiudono alle 21. Gli altri parcheggi seguono il consueto orario.

Nelle altre giornate i parcheggi seguono il consueto orario.

Radiobus di quartiere e bus a chiamata

Chiama Bus Peschiera Borromeo: il servizio è sospeso il 30 dicembre, 1 e 6 gennaio. Come funziona ed elenco fermate.