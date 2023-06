Stop a vetro e lattine, le regole per la movida estiva a Milano

Milano si prepara alla movida estiva del 2023 e lo fa in anticipo, varando un'ordinanza in vigore dal 10 giugno al 9 luglio (con altissima probabilità di proroga). Palazzo Marino ha individuato 11 zone della città in cui saranno in vigore regole stringenti per contemperare la voglia di divertirsi all'aperto con la sicurezza e la quiete dei residenti. Le zone erano 10 nel 2022: si è aggiunta l'area di piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico.

Dalle 22 alle 5 sarà vietato vendere o cedere gratuitamente cibi e bevande in contenitori di vetro o lattina. Questo divieto vale per tutti i tipi di locali e negozi, compresi i supermercati, i market e i distributori automatici. L'ordinanza (firmata dalla vicesindaca Anna Scavuzzo perché il sindaco Giuseppe Sala era a Istanbul per la finale di Champions League) prevede espressamente la possibilità di somministrare e vendere bevande (alcoliche e non) in bicchieri di carta o plastica, dopo la spillatura o la mescita. Infine l'uso del vetro resta consentito ai locali per la somministrazione all'interno, compresi i dehors con servizio al tavolo.

Le aree interessate dal divieto

Sono undici le aree interessate dal divieto, una in più rispetto al 2022: Duomo (da piazza Scala a via Larga e da San Babila al Castello), Arco della Pace (la mezzaluna compresa tra l'Arco e le vie Canova e Melzi d'Eril), Ticinese-Darsena-Navigli-Tortona (da via Stampa a viale Cassala, comprendendo appunto la zona Tortona), NoLo (tra via Ferrante Aporti e viale Monza), Como-Aulenti-Garibaldi-Brera (dalla stazione Garibaldi a via dell'Orso), Isola (da viale Stelvio alla stazione Garibaldi), Lazzaretto (il quadrilatero tra le vie Vittorio Veneto, Buenos Aires, San Gregorio e piazza Repubblica), Melzo (tra corso Buenos Aires e via Bixio), Sarpi (lo spicchio tra via Canonica e viale Montello), Bicocca (il quadrilatero tra via Stella Bianca, via Piero e Alberto Pirelli, via Caldirola e viale dell'Innovazione) e, infine, novità di quest'anno, Leonardo da Vinci (tra via Ponzio, via Celoria, viale Romagna e via Zanoia).