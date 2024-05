"Io orfano di femminicidio, educo i giovani in nome di mia madre Olga"

Non solo accogliere le donne vittime di violenza ma anche andare fra gli studenti, per intercettare il momento in cui la consapevolezza civile e sociale si forma, insegnando ai giovani il valore della non violenza, disinnescando la cultura maschilista che continua a tramandarsi per generazioni. È questo l’obiettivo della nuova nata associazione "Olga", presentata a Milano lunedì scorso e che prende il nome da Olga Granà, uccisa in strada a colpi di accetta dall’ex marito. Era il 26 luglio 1997 e Olga Granà aveva 51 anni.

Se la ricorda bene Giuseppe Delmonte, figlio di Olga Granà. Oggi orfano di femminicidio, Giuseppe Delmonte ha 47 anni, vive a Milano e lavora come infermiere strumentista di sala operatoria in un ospedale del capoluogo lombardo, oltre a studiare per laurearsi in Psicologia. Sono già anni che Delmonte gira l’Italia per portare la sua testimonianza. Dagli studenti sono sempre arrivate tante, troppe domande a cui lui stesso non sapeva rispondere, anche perché riguardavano questioni giuridiche o psicologiche di cui lui non era un esperto. Da qui l’idea di trasformare quell’esperienza in qualcosa di più strutturato. Così nasce Olga, formata da esperti capaci di mettere in campo le loro professionalità al servizio di una nuova cultura del diritto e del rispetto di tutti. E perché no, anche per produrre un cambiamento in un Paese dove gli orfani di femminicidio sono abbandonati a sé stessi.

"Con 300 euro non ci paghi nemmeno lo psicologo"

"In Italia non c’è nemmeno un’anagrafe ufficiale degli orfani di femminicidio - ha detto direttamente a MilanoToday Giuseppe Delmonte, presidente dell’associazione Olga - ma la cosa più aberrante è che l’iter avviene solo se l’orfano fa richiesta. Dunque, già lo Stato non sa proteggere le persone, quanto meno dovrebbe avere il buon gusto di presentarsi il giorno dopo per assisterti". Creanza che, come risulta anche dalla più recente relazione della Commissione di inchiesta parlamentare sui femminicidi, lo Stato non ha. Infatti a oggi la norma prevede solo un contributo economico di circa 300 euro al mese.

"Non ti ci paghi nemmeno lo psicologo - continua Delmonte -. Lo Stato è assente perché manca proprio qualsiasi forma di presa in carico immediata dell’orfano. Quello che dovrebbe fare lo Stato lo fanno una serie di associazioni con il progetto "Respiro", grazie al quale, il giorno stesso del femminicidio, l’orfano viene assistito da un avvocato, uno psicologo e, a seconda dell’età, un educatore scolastico".

Un team di esperti

Figure che l’associazione Olga ha invece già reclutato, per fare la differenza nel progetto culturale che si è prefissata. C’è Paola Ripa responsabile dell’area didattica, che è insegnante negli ospedali; Gabriella Scaduto, che si occupa di relazioni istituzionali, allo scopo di portare il lavoro di Olga a contatto con gli attori politici e sociali utili per fare rete; Rosa Maria Di Maggio, ex poliziotta e criminologa forense, incaricata della raccolta dati e referente dell’area Centro e Sud Italia perché Olga nasce a Milano ma vuole lavorare in tutta Italia.

E poi c’è l’avvocato milanese Glauco Gasperini, che porterà nelle scuole, dalle elementari fino all’Università, l’educazione alla legalità. "Non solo raccoglieremo le esigenze di donne maltrattate o di orfani di femminicidio ma lavoreremo sulla prevenzione, per una educazione alla prevenzione di ogni forma di violenza perché crediamo che si debba educare alla non violenza e combattere ogni forma di prevaricazione" ha detto l’avvocato Gasperini.

Dunque contro ogni forma di violenza, anche quando arriva da una donna verso un uomo. "Saremmo in campo anche in quel caso perché l’intento è stigmatizzare l’idea stessa della violenza, a prescindere dal soggetto. Dopo di che non dobbiamo mai perdere di vista che, statisticamente, è enormemente più frequente la violenza degli uomini sulle donne e che, in generale, i delitti legati al genere, sono sempre da parte di un uomo nei confronti di una donna".