È morto Orio Vergani

Si è spento poco prima di compiere 50 anni Orio Vergani. Fondatore nel 2001 della Nowhere Gallery, Orio Vergani era malato da tempo ed è morto questa mattina, 22 marzo, al Policlinico di Milano. Che fosse malato non lo sapeva nessuno, solo gli affetti intimi. Lascia il figlio Guido, a cui ha dato lo stesso nome del padre, la compagna Beatrice, la madre e la sorella. La famiglia non ha ancora stabilito la data dei funerali.

Amante dell'arte in tutte le sue forme, Orio era stato redattore per Skira, aveva lavorato come critico per quotidiani, riviste, testate online. Aveva anche insegnato alla Raffles, istituto internazionale di design a Milano.

Molto più che figlio d'arte, Orio proveniva da una famiglia di intellettuali. Il padre, Guido, era un noto scrittore e giornalista, caporedattore della Repubblica di Milano negli anni Ottanta. Scomparso nel 2005, a lui è intitolato un noto premio giornalistico. Il nonno, da cui Orio junior aveva preso il nome, era anch'esso giornalista nel settore sportivo e tra i maestri di Gianni Brera.