Ornella Vanoni cade per una buca su un marciapiedi a Milano: femore rotto

Incidente per Onella Vanoni. La cantante milanese, 88 anni, si è infatti ferita nei giorni scorsi cadendo mentre camminava su un marciapiedi a Milano. A raccontarlo è stata lei stessa nella nota con cui ha comunicato lo slittamento del suo tour "Le donne e la musica", che doveva partire il prossimo 10 novembre da Firenze.

"Sono dispiaciuta, ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio", ha raccontato il mito della musica italiana. La Vanoni è stata poi operata per la rottura del femore, ma le sue condizioni di salute sono buone. "Forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi", ha concluso l'artista.

Il tour dunque prenderà il via direttamente il 3 dicembre da Padova - che era originariamente la quinta data in calendario - per poi toccare Roma, Brescia e Milano, il 13 dicembre. Quindi nel 2023 saranno recuperate le date di Firenze, Bologna, Torino e Genova.