140mila euro di oro e argento sequestrati a Sesto

Oro, argento e un locale sotto sequestro a Sesto San Giovanni, hinterland nord est di Milano. È la conseguenza di un'operazione della guardia di finanza della città.

L'allarme sull'attività non in regola è scattata da una segnalazione. Dopo aver accertato che nel compra oro, che non aveva la licenza, si vendevano effettivamente metalli preziosi, i militari hanno effettuato un controllo.

Appurato che l'attività era totalmente abusiva, il locale è stato sequestrato, così come 244 grammi di oro e 2,2 chili di argento, e un totale di metalli preziosi del valore di 140mila euro. Denunciati alla procura della Repubblica di Monza i due responsabili.