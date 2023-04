Oro rubato venduto in Svizzera, nei guai un compro oro di Milano

Oro rubato in Svizzera e soldi "buoni" in Italia. Tre persone, tra cui il gestore di un noto compro oro di Milano, sono state denunciate - a vario titolo - per i reati per ricettazione, riciclaggio e commercio abusivo d'oro dalla guardia di finanza. Nei loro confronti i finanzieri di Olgiate Comasco ha eseguito un decreto di sequestro da 200mila euro; misura emessa dal gip del tribunale di Como e chiesta dalla procura Lariana.

L'indagine è nata a seguito di alcuni controlli nella zona tra la provincia di Como e il Canton Ticino. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 80mila euro in contanti, 800 grammi di oro puro in lamine, nonché numerosi monili d’oro e orologi di pregio.

Dopo il sequestro sono scattati successivi accertamenti durante i quali è emersa "la totale assenza di documentazione" relativa alle operazioni di acquisto/vendita di oro usato, si legge in una nota delle fiamme gialle. Inoltre sono stati trovati e sequestrati oltre 3kg di oro "di illecita provenienza (suddiviso in lamine, lingotti e monete), oltre a banconote per 24mila e quattro orologi di pregio.