I soldi della mafia, gli orologi per i calciatori e la gioielliera a due passi dal Duomo: 12 arresti

Gli investimenti di Cosa Nostra nel business del mercato nero degli orologi di lusso, da Palermo a Milano passando per Londra e Roma. Il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo, emessa dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 15 soggetti. Uno va in carcere, 11 ai domiciliari mentre ad altri tre è stato imposto il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come racconta PalermoToday. Le operazioni hanno riguardato Sicilia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia e sono stati eseguiti contestualmente sequestri per 2,6 milioni di euro.

Nelle ultime settimane Gaetano Fontana, considerato boss dell’Acquasanta, si è pentito e ha deciso di collaborare con i magistrati, dando un'ulteriore accelerata al lavoro di investigatori e inquirenti. Le indagini hanno infatti consentito di "accertare gravi elementi a carico degli attuali indagati, alcuni dei quali della famiglia Fontana, storicamente egemone nei quartieri palermitani dell'Acquasanta e dell'Arenella del mandamento mafioso di Resuttana, in parte stabilita da anni a Milano".

Gli orologi in nero per i calciatori

"Sono stati accertati gravi elementi - spiegano le fiamme gialle - riguardanti il reimpiego di ingenti risorse finanziarie, provenienti dai reati commessi nel territorio palermitano, nel lucroso business del commercio in nero degli orologi di lusso, destinati a facoltosi clienti, ponendo in essere artificiose operazioni finanziarie anche con l'estero, grazie a una fitta rete di relazioni d'affari con numerosi soggetti, tra cui stimati operatori del settore compiacenti esercizi di 'compro-oro' e gioiellerie ubicati su Londra, Milano, Roma e Palermo".

A Milano il centro degli affari era la "Luxury hours" di via Cavallotti, già in passato sequestrata dalla polizia proprio nel corso di un'indagine sulla famiglia Fontana. Nel giro, stando a quanto si può leggere nelle carte dell'inchiesta, erano coinvolte tre gioiellerie meneghine e almeno cinque compro oro palermitani, oltre che - come clienti - "numerosissimi soggetti, tra cui stimati operatori del settore e facoltosi personaggi noti al grande pubblico, per lo più calciatori".

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di favoreggiamento personale, riciclaggio, autoriciclaggio, con l'aggravante del reato transnazionale, nonché quella di aver favorito il perseguimento degli scopi illeciti di Cosa nostra.

"Tra i beni sequestrati il patrimonio e il complesso aziendale di una gioielleria di Milano e un Compro-oro di Palermo nonché dei saldi attivi di rapporti finanziari fino a concorrenza di 2,6 milioni di euro".