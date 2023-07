Picchiano commerciante e gli rubano 38 orologi di lusso: bloccati in autostrada

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, nelle scorse ore ha arrestato due cittadini cileni, di 36 e 31 anni, sospettati di aver commesso una rapina a Milano il 23 marzo precedente. Il bersaglio del loro reato è un noto commerciante di preziosi.

In vista di una fiera a Monaco di Baviera, il commerciante aveva ritirato dal suo negozio nel centro di Milano circa 38 orologi di vari marchi, assieme alla relativa documentazione, riposti in due valige. Quando stava scaricando le valige dalla sua auto, appena arrivato a casa, viene attaccato alle spalle da due individui che lo colpiscono fino a farlo perdere i sensi. Al risveglio, si accorge dell'assenza delle due valige e chiama immediatamente il 112.

Le "talpe" nel suo negozio

Le indagini, avviate subito dalla Squadra Mobile, si focalizzano su coloro che, secondo le dichiarazioni della vittima, erano a conoscenza del suo viaggio e dei preziosi che avrebbe portato con sé. In particolare, vengono esaminate due donne cilene che, in quanto collaboratrici del negozio, avevano aiutato il commerciante a preparare le valige.

Nel frattempo, la polizia recupera numerosi video dalle telecamere di sicurezza nei pressi del luogo della rapina. Si nota subito la presenza di tre individui dai tratti etnici dell'America del Sud. Questa osservazione viene poi confermata da un video che registra i tre mentre parlano tra loro in spagnolo. Tutti e tre, sia per raggiungere il luogo della rapina che per fuggire, utilizzano delle biciclette, un dettaglio che si rivelerà fondamentale nell'indagine.

Il monitoraggio delle due donne conduce all'identificazione degli arrestati: uno di loro, un 31enne di nome V.F.J. F., risulta essere il partner di una delle collaboratrici. Tra i contatti di V.F.J. F., emerge un altro uomo, un 36enne di nome A.C.R.A., con precedenti per reati contro il patrimonio. Confrontando le immagini della rapina con l'aspetto fisico dei sospettati, i sospetti iniziali si rafforzano.

Gli accertamenti effettuati sul 31enne rivelano inoltre un mandato di arresto europeo pendente emesso dall'Autorità Giudiziaria tedesca per furto in appartamento. Quest'ultimo viene eseguito in contemporanea con l'arresto per sospetto di delitto.

La fuga

Il 31enne, già ricercato in provincia di Latina dove si era probabilmente recato per commettere altri reati, si spaventa per le indagini a suo carico e decide di tornare immediatamente a Milano. Lui e l'altro arrestato concordano poi di lasciare temporaneamente l'Italia. Infatti, vengono rintracciati sull'autostrada A4 in direzione Venezia, probabilmente diretti verso il confine, insieme a un terzo uomo cileno estraneo ai fatti. Conferma di ciò è data dalla presenza di ampie valige nell'auto in cui viaggiavano. A quel punto, la polizia esegue perquisizioni personali e locali, trovando indumenti corrispondenti a quelli indossati durante la rapina e una delle biciclette utilizzate per gli spostamenti.