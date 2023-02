Ritrovato l'orologio da 40mila euro del manager Alessandro Del Bono, marito di Afef

È stato ritrovato l'orologio da 40mila euro rubato al manager Alessandro Del Bono a Milano. Ma non solo. La polizia della questura di Napoli ha scovato numerosi pezzi di lusso frutto di rapine e furti, per un valore totale calcolato in 6 milioni di euro. Del Bono, amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici e marito della showgirl italo-tunisina Afef Jnifen, era stato assaltato mentre guidava la sua Ferrari in zona corso Monforte, martedì 10 gennaio.

Ora nell'ambito di una ampia indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, volta all’individuazione degli autori delle rapine - spesso anche contro i turisti di Napoli - e dei ricettatori locali, che rivendevano la merce nel mercato degli orologi di secondo polso, ha ritrovato un importante parte del materiale trafugato.

Il 20 febbraio scorso la Squadra mobile di Napoli ha eseguito perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria - in collaborazione con la Squadra Mobile di Caserta e il commissariato di polizia Poggioreale - contro alcuni membri della banda, che oltre alla città Partenopea operava anche nel Nord Italia e in altri paesi europei.

All'esito della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 460mila euro in contanti in banconote di grosso taglio occultati in una scatole di scarpe, 24 orologi di lusso di varie marche (Rolex, Patek Philippe, Tudor, Audemars Piguet, Richard Mille) privi di documentazione attestante la legittima provenienza, certificati di garanzia in bianco o compilati con dati falsi e numerosi pezzi per il montaggio di orologi di pregio (quadranti, casse, cinturini, fondelli, ghiere, etc.).

In particolare, è stato rinvenuto un orologio Richard Mille della limitatissima serie “Yohan Blake”, quotato fino a 1 milione e 700mila euro. Durante le investigazioni sono stati sequestrati numerosi orologi di lusso, frutto di rapine, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, tra cui un Patek Philippe di Del Bono.

Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio. Del Bono, ad dell'azienda fondata negli anni '70 dalla sua famiglia, si trovava a bordo della sua Ferrari e stava rincasando. A un certo punto, un uomo con il casco integrale ha spaccato il finestrino dell'auto, parrebbe con il calcio di una pistola. Il rapinatore subito dopo avrebbe strappato dal polso dell'imprenditore il Patek Philippe in oro bianco, modello 5140, del valore di 40mila euro, per poi darsi alla fuga, pare in sella a uno scooter guidato da un complice.