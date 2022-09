I lavori per eliminare orti abusivi e baracche vicino al Lambro

Sono ripresi i lavori di demolizione dei manufatti abusivi e di pulizia nell'area tra via Rizzoli e il fiume Lambro, a nord di Crescenzago e nelle vicinanze di Cascina Gobba. Lo rende noto l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. L'area, di proprietà di Inps e da tempo abbandonata, è stata utilizzata negli ultimi 20 anni abusivamente da ortisti, ma soprattutto da persone che vi avevano accumulato rifiuti, costruito baracche, insediamenti e attività irregolari. Nel corso del 2021, l'area era stata interessata da diversi incendi.

"Un'area di degrado ambientale, sociale e di insicurezza che perdura da anni", commenta Granelli: "Una prima parte del lavoro era stata effettuata nel 2021, ora i lavori sono ripresi e l'impresa incaricata da Inps dovrebbe concludere per fine ottobre". Il piano dei lavori è stato predisposto in collaborazione con Inps, Comune, Municipio 3 e Ats. Tra le cose a cui fare attenzione, la vegetazione e anche gli animali presenti: una colonia felina e alcuni ricci che, durante l'estate, sono stati aiutati a spostarsi.

Una volta tornata al Comune di Milano, l'area sarà sistemata a verde, in continuità con il progetto di riqualificazione ambientale e idraulico lungo il Lambro da Crescenzago fino a via Idro e il confine comunale, finanziato con i fondi del Pnrr. Tutti gli interventi previsti sono coordinati dal Comune di Milano, realizzati da una ditta incaricata da Inps, con la presenza della polizia locale, dell’area verde e ambiente del Comune e di Amsa. Nel mese di marzo, Inps aveva ricevuto l'ordinanza per procedere alla demolizione e all'asportazione delle costruzioni abusive e tutti i rifiuti e materiali presenti, compreso lo smantellamento della discoteca abusiva presente tra via Rizzoli e il Lambro.