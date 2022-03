Arrivano i tutor per "l'orto fai da te" contro l'inflazione

Tutto costa più caro è meglio farselo da sé. Con l'inflazione dei prezzi che fa esplodere il carrello della spesa, spinto dalla guerra in Ucraina, l’arrivo della primavera fa scattare il ritorno alla coltivazione fai da te in terrazzi, giardini e piccoli appezzamenti. Per aiutare i consumatori a imparare i segreti dell’orto perfetto, nel fine settimana nei mercati di Campagna Amica della Lombardia arrivano i tutor Coldiretti con consigli su come sfruttare gli spazi a disposizione in case e giardini per produrre in autonomia frutta e verdura.

Diversi gli appuntamenti previsti. Si parte sabato 19 marzo dalle 9.30: al mercato contadino di Porta Romana a Milano sarà allestito uno spazio dedicato alle erbe aromatiche, mentre a Pavia gli esperti dell’orto casalingo saranno presenti nei farmers’ market di piazza del Carmine e di via Pastrengo. Al mercato agricolo di Sondrio, invece, in programma esposizioni a tema e la distribuzione del decalogo per l’orto perfetto. Al mercato contadino di via Mangili a Bergamo, i più piccoli potranno imparare a piantumare in vasetto ortaggi e piantine aromatiche in vasetti riciclati. Altri appuntamenti con i tutor dell’orto sono previsti negli agrimercati di Induno Olona (Varese), Mariano Comense (Como) e Lomazzo (Como).

Si continua domenica 20 marzo: a Milano i tutor Coldiretti saranno in azione per tutto il giorno alla festa di primavera presso la Biblioteca degli alberi BAM, oltre che a Vigevano (Pavia), Voghera (Pavia) e a Bergamo in città alta. A Brescia, in piazza Mercato, esposizioni di fiori e piante aromatiche a cura dei florovivaisti di Campagna Amica, mentre a San Paolo d’Argon (Bergamo) in programma un laboratorio pratico rivolto ai bambini per realizzare un piccolo orto ecologico. Ultimo appuntamento in calendario è per lunedì 21 marzo a Soresina (Cremona) con il quiz dedicato all’orto: ai consumatori più preparati un fiore in omaggio.