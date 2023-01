Orticola spunta a Roma, gli organizzatori: "Manifestazione lombarda, ora vie legali"

Orticola spunta nella capitale. E gli organizzatori della storica mostra mercato si infuriano. "Orticola di Lombardia agirà in tutte le sedi legali per la difesa del suo marchio e del diritto a non essere confusa con altre organizzazioni", si legge in una nota degli ideatori della manifestazione che dal 1996 si svolge ogni anno ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia, a Milano.

Orticola di Lombardia, che è una no profit, spiega come nel 2020 sia stata contattata per una collaborazione con una mostra-mercato di piante a Roma. Offerta che è stata declinata. La kermesse si è poi effettivamente svolta nella capitale con il nome 'Orticola di Roma' i suoi organizzatori hanno anche registrato il "marchio con il termine Orticola di Roma", "ma solo nel Regno Unito: in Europa il marchio denominativo Orticola era già registrato da Orticola di Lombardia".

In un altro incontro con la società organizzatrice della manifestazione romana, spiegano gli organizzatori lombardi "le nostre riflessioni ci hanno fortemente suggerito di declinare la partnership anche alla luce del pregresso comportamento e di come era stata realizzata la mostra nel maggio 2022". Adesso la stessa società "insiste nel voler organizzare l'edizione 2023 dell'evento 'Expo Orticola di Roma' sempre usando il nome Orticola senza averne diritto". Di qui la scelta di passare alle vie legali, nell'attesa che Orticola torni a Milano, dall'11 al 14 maggio.