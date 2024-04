L'uomo fermato con più di 100 pastiglie di ossicodone, "l'eroina dei poveri"

La questura di Milano lo segnala da un po': in città è aumentata la vendita (illegale) di ossicodone, il principio attivo noto come antidolorifico per malati oncologici ma che, essendo un oppioide, è sempre più utilizzato come sostituto dell'eroina. E, quindi, il suo commercio è in aumento. Venerdì mattina i poliziotti in moto ('Nibbio') hanno sorpreso un algerino di 29 anni, irregolare e con precedenti, all'angolo tra viale Stelvio e via Ugo Bassi: aveva 112 pasticche di OxyContin, il farmaco a base di ossicodone. Arrestato, è andato al processo per direttissima.

Ma non è la prima volta che l'"eroina dei poveri", già in uso da tempo negli Stati Uniti, viene trovata in strada a Milano. Se risaliamo indietro negli anni, ritroviamo (nel 2017) un'operazione dei carabinieri nel Sud Milano, con spacciatori attivi fuori dalle scuole. Nel 2019 un uomo è stato sorpreso perché stava facendo scorta di ossicodone in una farmacia, dopo avere rubato un ricettario. Nel 2021 è finito in manette un medico che vendeva agli spacciatori ricette di ossicodone. Nel 2022 il commissariato Bonola ha scoperto un uomo di 46 anni che spacciava ossicodone in piazzale Falterona, a San Siro. E nella stessa piazza, a fine 2022, un giovane è stato arrestato per avere rapinato di OxyContin una farmacia.

Ossicodone anche per i soldati

Nel 2023 ancora un furto di ricette, stavolta in grande stile, presso vari ospedali della Lombardia. L'obiettivo: comprare OxyContin "legalmente" in farmacia e poi esportarlo negli Stati Uniti, dove il mercato nero di ossicodone è fiorente. A gennaio del 2024, ancora questo principio attivo protagonista: stavolta per via di una segretaria ucraina di un medico, che all'insaputa del suo datore di lavoro compilava ricette di ossicodone per acquistare il farmaco e inviarlo ai soldati, che al fronte resistono contro l'invasione russa. A febbraio del 2024 è stata scoperta una "centrale di spaccio" in via Tracia, zona San Siro, da cui un giovane egiziano, insieme a una donna italiana di oltre 60 anni (sua compagna) e due ragazze bulgare, gestiva lo spaccio di hashish e ossicodone per le strade del quartiere popolare.