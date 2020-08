Milano, chi è l'uomo armato che ha preso in ostaggio una guardia giurata in Duomo

Trenta anni, cittadino egiziano, titolare di un permesso di soggiorno. Eccolo l'identikit dell'uomo che mercoledì ha "regalato" attimi di terrone in piazza Duomo, entrando armato nella Cattedrale e prendendo in ostaggio una guardia giurata prima di essere bloccato dalla polizia.

Stando a quanto è appreso, tutto è iniziato in seguito a un normale controllo di polizia: una pattuglia del commissariato Centro si era avvicinata al 30enne, seduto sugli scalini di fronte alla chiesa, e gli aveva chiesto i documenti. Lui ha preso tempo e pochi attimi dopo si è alzato ed è scappato verso l'ingresso riservato ai fedeli. Lì ha spinto una prima guardia giurata che stava sorvegliando l'entrata, successivamente - una volta guadagnato l'ingresso - è stato raggiungo da un secondo vigilante che ha cercato di bloccarlo. A quel punto il malvivente ha estratto un coltello con una lama di 10 centimetri, lo ha minacciato e costretto a mettersi in ginocchio.

A bloccarlo - dopo 8 minuti esatti - ci hanno pensato i poliziotti delle volanti e del commissariato, che dopo una delicata trattativa con il sequestratore sono riusciti a fermarlo fisicamente e a disarmarlo. Il 30enne è stato subito condotto in Questura, dove è stato identificato con certezza.

Secondo quanto fatto sapere da via Fatebenefratelli, l'uomo ha un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un'altra Questura italiana. L'unico suo precedente certificato in Italia risale al 2016, quando era stato fermato per un furto di due bottiglie di vino all'aeroporto di Malpensa.

Sul suo folle blitz indagano la polizia e il pool anti terrorismo della procura di Milano, guidato dal magistrato Alberto Nobili. Ad ora non sono ancora noti i motivi del gesto del 30enne, anche se si tende ad escludere l'ipotesi di un gesto di terrorismo. L'uomo è stato arrestato ed è formalmente accusato di sequestro di persona a resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo armato nel Duomo - Foto da Twitter Abc Mundial