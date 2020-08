Milano, terrore in Duomo: uomo armato di coltello prende in ostaggio una guardia giurata

Attimi di terrore in Duomo a Milano nel primo pomeriggio di mercoledì 12 agosto. Stando alle prime informazioni apprese, verso le 13, un uomo si è introdotto nella Cattedrale e, estraendo un coltello, ha preso in ostaggio una guardia giurata della struttura. L'uomo è stato disarmato, bloccato e accompagnato in questura. Il fermato, stando ai primi dettagli, sarebbe un cittadino nordafricano. Sono in corso accertamenti sia sulla sua identità che sulle motivazioni del gesto.

Vigilante sequestrato in Duomo: i fatti

Tutto è iniziato in seguito a un normale controllo di polizia: una pattuglia del commissariato Centro si era avvicinata all'uomo, seduto sugli scalini di fronte alla cattedrale, e gli aveva chiesto i documenti. Lui ha preso tempo e pochi attimi dopo si è alzato ed è scappato verso l'ingresso riservato ai fedeli. In questo frangente ha spinto una prima guardia giurata che stava sorvegliando l'entrata, successivamente - una volta guadagnato l'ingresso - è stato raggiungo da un secondo vigilante che ha cercato di bloccarlo. A quel punto il malvivente ha estratto un coltello con una lama di 10 centimetri, lo ha minacciato e costretto a mettersi in ginocchio.

Sono stati attimi di tensione ma gli agenti avevano già attivato il protocollo di sicurezza e sul posto, oltre a un funzionario della questura, sono intervenute sia le volanti che i detective della squadra mobile. È stata intavolata una trattativa con il sequestratore. Appena l'uomo si è distratto, gli agenti - erano in sei all'interno della Cattedrale - gli sono saltati addosso e lo hanno disarmato. Successivamente lo hanno immobilizzato e hanno liberato l'ostaggio, un vigilante di 30 anni. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma nessuno è rimasto ferito nel frangente.

Le motivazioni del gesto

Per il momento non è ancora chiaro perché l'uomo abbia compiuto questo gesto. Il fermato per il momento non è ancora stato identificato ma secondo quanto trapelato avrebbe detto alle forze dell'ordine di essere un cittadino egiziano.

L'assessore alla sicurezza: "Grazie alla polizia"

“Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso loro, in una manciata di minuti, di raggiungere, fermare e disarmare un uomo che era scappato all’interno della Cattedrale per eludere un controllo", ha subito commentato il vicesindaco e assessore alla sicurezza del comune di Milano, Anna Scavuzzo.

"Grazie a loro nessuno si è fatto male e la situazione è stata subito riportata alla normalità. Ora rimane da capire l’identità del soggetto, il suo stato di salute e i motivi per cui tentava la fuga in modo violento e aggressivo”.