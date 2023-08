Ragazzo trovato svenuto su una panchina del Passante: in ospedale in codice rosso

Era lì, immobile su una panchina. Svenuto, privo di sensi. Un ragazzo di 21 anni è stato ricoverato mercoledì sera in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda dopo essere stato trovato esanime all'interno della stazione del Passante di Milano Repubblica.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte e nella fermata sono subito intervenuti gli agenti della Polfer e gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al giovane sul posto e lo hanno poi trasferito in ospedale con la massima urgenza, in condizioni delicate ma non in pericolo di vita.

Stando a quanto poi ricostruito dalle forze dell'ordine, pare che il malore che ha colpito il 21enne sia stato causato da un'overdose di sostanze stupefacenti, presumibilmente cocaina.