Viaggia da Milano alla Svizzera con 10 ovuli di cocaina purissima

Stava tentando di trasportare da Milano alla Svizzera più di 160 grammi di cocaina purissima in dieci ovuli. Ma i finanzieri di Verbania l'hanno intercettata a Domodossola a bordo di un treno che, dal capoluogo lombardo, era diretto a Ginevra, durante i normali controlli di frontiera che si effettuano abitualmente nel capoluogo ossolano.

La donna, alle prime domande di rito, ha risposto in modo particolarmente nervoso ed evasivo, facendo insospettire i militari che hanno quindi proseguito chiedendo le ragioni del soggiorno in Italia della donna (di nazionalità nigeriana). Anche queste risposte sono state poco convincenti. Così i finanzieri hanno chiesto al pm di turno di Verbania l'autorizzazione ad accompagnare la donna all'ospedale di Domodossola per le analisi radiologiche.

I raggi "x" hanno evidenziato oggetti estranei nel corpo, rivelatisi poi dieci ovuli con 160 grammi di cocaina purissima. Di conseguenza la donna (risultata percettrice del reddito di cittadinanza nel 2022) è stata arrestata per traffico di droga e portata al carcere di Vercelli. La cocaina, dopo il 'taglio', avrebbe fruttato tra i 70 e i 90 euro al grammo.