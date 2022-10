Pablo Marì dovrà essere operato dopo l'accoltellamento ad Assago

Dovrà essere operato Pablo Marì, il calciatore spagnolo del Monza che giovedì pomeriggio è stato accoltellato insieme ad altre cinque persone nel supermercato del centro commerciale Milanofiori di Assago.

Marì, 29 anni, si trova ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano e non è in pericolo di vita. Mentre si trovava al Carrefour a fare la spesa insieme alla moglie e al figlio, è stato accoltellato alla schiena da Andrea Tombolini, 46enne italiano con problemi psichiatrici che ora si trova in arresto per omicidio e tentato omicidio plurimo. Una delle persone accoltellate, infatti, Luis Fernando Ruggieri - un cassiere 47enne di origini boliviane - è morto durante il trasporto in ospedale.

Marì gioca in difesa al Monza dove è arrivato lo scorso agosto in prestito dall'Arsenal, con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Testimone dell'accoltellamento anche l'ex giocatore dell'Inter Massimo Tarantino.