Padre accoltellato alla testa dal figlio durante violenta lite in famiglia

Ferita, per fortuna in modo lieve, anche la madre

Un uomo di 50 anni trasportato all'ospedale in codice rosso dopo aver ricevuto dal figlio diverse coltellate alla testa, al collo e alle spalle, durante una violenta lite in una famiglia. L'accaduto nella prima mattinata di lunedì 5 luglio, alle 7.20, in via Patroclo, zona San Siro, dove sono accorsi 118 e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito dalla questura, il ragazzo, un ventenne italiano, stava discutendo animatamente con entrambi i genitori, anche loro italiani, quando è passato alle vie di fatto e li ha aggrediti con una piccola mannaia per carne. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che è stato colpito con l'arma alla testa, al collo e alle spalle, e a causa delle ferite riportate è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato, per fortuna non in pericolo di vita.

Il diverbio sarebbe nato perché il padre avrebbe messo in discussione lo stile di vita del figlio, accusandolo, tra le altre cose, di fare tardi ogni sera. A rimanere feriti durante l'aggressione, dopo essere intervenuta, anche la mamma, una 47enne che per ferite alle mani è stata portata in codice verde sempre al Niguarda, e lo stesso figlio, anche lui per una lesione alla mano, che è stato trasportato, in verde, al Fatebenefratelli.

A chiamare il 112 alcuni vicini che si sono accorti della lite e hanno visto il 20enne mentre usciva dal palazzo, subito dopo l'accoltellamento, completamente ricoperto di sangue. Giunta sul posto la polizia l'ha subito bloccato. Dopo il trasporto in ospedale, il giovane, che ha alcuni piccoli precedenti per droga, è stato piantonato dagli agenti, per poi essere tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio. Non è chiaro se al momento dell'aggressione fosse sotto l'effetto di stupefacenti.