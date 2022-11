Assolto il padre che denunciò abusi sessuali sulla figlia ma venne condannato per favoreggiamento

Aveva denunciato il padre per abusi sessuali commessi nei confronti della propria figlia, una bambina di 10 anni, ma poi era stato condannato lui stesso per favoreggiamento. Ora, invece, al processo d'appello è stato assolto perché il fatto non sussiste. Finisce l'odissea giudiziaria di un uomo di 39 anni che, nel mese di maggio del 2021, aveva denunciato suo padre, un 60enne, per violenza sessuale.

In primo grado il nonno era stato condannato a 14 anni di reclusione: la pubblica accusa gli aveva contestato anche la detenzione di materiale pedopornigrafico. Il processo d'appello ha confermato questa condanna. Durante le indagini, però, i pm avevano chiesto e ottenuto prima il processo e poi la condanna anche per il padre della piccola, in quanto avrebbe esercitato pressioni sulla bambina affinché edulcorasse i fatti. Di qui l'accusa e la condanna (a due anni e 8 mesi) per favoreggiamento. Condanna ora cancellata dai giudici del secondo grado, con la motivazione che "il fatto non sussiste".

E' stata così riconosciuta la difesa del 39enne, secondo cui in realtà la bambina non ha affatto ridimensionato il racconto di quanto aveva subito dal nonno, e i genitori le erano stati vicini in questo difficile periodo. Nel frattempo, durante le indagini, il tribunale per i minorenni aveva tolto la bambina alla sua famiglia, collocandola in una struttura. Ora, con l'assoluzione, la piccola dovrebbe tornare presto a casa.