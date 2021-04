Per il giudice il padre che minacciò di buttare figli dal balcone non si è pentito

"Non ha mai ammesso le proprie responsabilità, cercando anzi di minimizzare il disvalore delle condotte tenute". È quanto ha scritto il gup Anna Magelli, nelle motivazioni della condanna a 6 anni di carcere in abbreviato per l'ex postino italiano 43enne che lo scorso giugno a Rozzano minaccio di buttare i suoi tre figli di 5, 6 e 8 anni dal balcone.

Il giudice, che non ha concesso attenuanti generiche, ha parlato anche "eccezionale gravità del fatto di reato" e ha fatto riferimento anche a un'altra accusa che vede l'uomo indagato: "Dopo avere esercitato un'evidente pressione psicologica sui tre bambini affinché assecondassero le sue azioni - si legge nell'atto - lo stesso ha lasciato che i minori assumessero farmaci e stupefacenti, atti a impedire qualunque forma di libertà o di ribellione degli stessi".

Il pubblico ministero Ilaria Perinu, titolare dell'indagine per sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale, aveva chiesto una condanna a 4 anni di carcere per il 43enne, tuttora indagato proprio perché la stessa sera avrebbe somministrato psicofarmaci e droga ai figli.

La vicenda

Nella serata del 9 giugno, il padre si era barricato in casa, in un quartiere Aler di Rozzano, minacciando di gettare nel vuoto i tre figli di 5, 6 e 8 anni e poi di togliersi la vita. Fortunatamente i carabinieri — intervenuti insieme a vigili del fuoco, polizia locale e al sindaco Gianni Ferretti — erano riusciti a bloccarlo, per poi trarlo in arresto.

L'ex postino aveva poi spiegato di avere voluto compiere un "gesto dimostrativo" spinto dalla "esasperazione" della sua situazione: da 5 anni e mezzo viveva da solo con i suoi tre bambini ma un paio di settimane prima di compiere quel gesto folle il Tribunale di Pavia aveva emesso un provvedimento per l'affidamento dei suoi figli a una comunità. L'uomo aveva anche scagliato piastrelle, calcinacci e una bicicletta contro le forze dell'ordine che erano intervenute, tanto che un vigile del fuoco era rimasto lievemente ferito.