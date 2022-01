Il padre che violentava la figlia in una casa in centro a Milano

Violenze sessuali contro la figlia adolescente mentre la madre non era in casa. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di un uomo di 42 anni che viveva con la famiglia in un appartamento in pieno centro a Milano. Il fermo risale a mercoledì 12 gennaio, ma la convalida dell'arresto è stata comunicata solo lunedì 17.

Nel pomeriggio di martedì, dunque, i militari del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri Milano Duomo hanno eseguito il fermo d’indiziato di delitto contro il 42enne, un salvadoregno pronto a lasciare l'Italia. Il mandato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è scattato perché l'uomo è ritenuto responsabile del reato di atti sessuali ai danni della figlia 15enne.

Le violenze sessuali quando la madre era fuori casa

Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli esiti delle immediate indagini condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Milano, nel corso delle quali è stato possibile documentare, anche attraverso l’audizione protetta della minore, come l'uomo, dall’estate 2019 sino al mese di novembre 2021, si sarebbe reso autore di frequenti condotte violente nei confronti della minore, nonché di ripetuti atti sessuali culminati in condotte di "auto ed eteroerotismo e palpeggiamenti", il tutto approfittando dei momenti di assenza della madre.

Il fermato, che il 14 gennaio sarebbe dovuto rientrare nel paese d'origine con partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, a formalità di rito espletate, è stato portato presso la casa circondariale “San Vittore”, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo disponendo l’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere.