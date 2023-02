"Troppe risse fino a notte fonda": chiuso il Pashaa Club

"Troppi pregiudicati, risse e schiamazzi fino a notte fonda". Con queste motivazioni il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha chiuso il bar Caffelatte, meglio noto come Pashaa Club, in via Papa Giovanni XXIII, a San Giuliano Milanese.

Giovedì sera i carabinieri hanno notificato al titolare la sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento è scattato dopo che per un anno, tra dicembre 2021 e dicembre 2022, le forze dell'ordine durante alcuni controlli nel bar, hanno scoperto che è frequentato da "pregiudicati".

I militari, inoltre, sono dovuti intervenire più e più volte al Pashaa Club per risse tra i clienti ed episodi di disturbo del vicinato, fino a notte fonda. Più nel dettaglio, il 5 dicembre 2021 un uomo ubriaco, che poi era stato denunciato, aveva danneggiato le auto parcheggiate e aveva poi raccontato di essere stato aggredito dentro al bar, picchiato, spogliato e minacciato con un fucile dai parenti del proprietario.

Tra lo maggio e settembre scorsi, poi, i residenti avevano chiamato per segnalare schiamazzi, un uomo era stato aggredito e derubato del portafogli e un altro aveva cercato di scappare per eludere un controllo ed era stato denunciato per resistenza. E ancora, tra la fine dello scorso novembre e la vigilia di Natale, una persona era stata denunciata per spaccio dopo essere stata trovata con sette dosi di cocaina e una di hashish e un uomo, con naso rotto e un ematoma allo zigomo, aveva denunciato di essere stato aggredito all'interno del bar.