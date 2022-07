Davide Paitoni morto suicida in carcere: a capodanno uccise il figlio

È morto nel carcere di San Vittore a Milano nella mattinata di mercoledì 12 luglio Davide Paitoni, l'uomo di 40 anni accusato di aver ucciso il figlio Daniele (7 anni) nella notte tra il 1 e il 2 gennaio scorso a Morazzone (Varese). Paitoni, secondo quanto emerso, sarebbe stato trovato privo di vita all'interno della sua cella e avrebbe commesso un gesto volontario.

L'omicidio era avvenuto nell'abitazione di Morazzone di Paitoni, casa in cui il 40enne stava scontando gli arresti domiciliari per un tentato omicidio di un collega (avvenuto nell'autunno del 2021 in una fabbrica di Azzate, nel varesotto). Nei giorni scorsi gli era stata negata la perizia psichiatrica che avevano chiesto i suoi difensori proprio in relazione all'omicidio del figlio; mentre il 13 luglio (domani) sarebbe dovuto comparire davanti al gip del tribunale di Varese per il processo svolto con rito abbreviato per il tentato omicidio.

L'omicidio di Morazzone

Daniele Paitoni, secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla procura di Varese, sarebbe stato ucciso per "una ritorsione nei confronti dell'ex moglie". L'omicidio avvenne nella notte tra il 1° e il 2 febbraio nell'abitazione di Morazzone in cui l'uomo era stato confinato ai domiciliari. Il 40enne, prima di uccidere il figlio, accoltellò l'ex compagna (fu lei a lanciare l'allarme) e successivamente - dopo aver cercato di nascondere il corpo del bimbo in un armadio - tentò di scappare verso la Svizzera attraverso Viggiù. Fu fermato e arrestato al termine di attimi concitati proprio dai carabinieri del comando provinciale di Varese.