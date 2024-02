Il questore di Milano rende omaggio a Giovanni Palatucci

Il questore di Milano, Giusepe Petronzi, ha deposto un mazzo di fiori alla targa apposta all’interno di via Fatebenefratelli 11 in memoria di Giovanni Palatucci, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto nel 1990 “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani.

Alla commemorazione, svoltasi nella mattinata di sabato 10 febbraio, hanno preso parte i dirigenti e i dipendenti della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo lombardo.