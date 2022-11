Il palazzo di Milano (vuoto) dove le luci non si spengono mai

In tempi di crisi energetica e caro bollette ogni spreco salta all'occhio. Sarà per questo che il caso di un palazzo completamente vuoto dove le luci non si spengono mai non è passato inosservato. Siamo in via Monterosa 91, nell'ex sede del Sole 24 Ore e della Pwc.

L'edificio, completamente vuoto perché in fase di ristrutturazione, ha tutte le luci accese sia di giorno che di notte, 24 ore su 24. "Mi sembra un enormemente spreco di energia, in sfregio a quello che dovrebbe essere un comportamento sobrio da parte di tutti in materia di risparmio energetico, in questo periodo particolarmente critico in questo senso", ci scrive una lettrice.

Il mese scorso avevamo scritto del caso analogo dei nuovi edifici comunali di via Sile, dove le luci rimanevano sempre accese. A riferire dell'assurdo spreco in quell'occasione erano stati alcuni consiglieri di opposizione comunali e di zona, il quali si erano chiesti come fosse possibile che Palazzo Marino, nonostante il suo piano risparmio contro il caro energia, non si fosse accorto dell'enorme edificio perennemente illuminato.

#Milano Porta Nuova h.0,02 del 20.10.22. Perché le luci ancora accese in edifici non ancora abitati e in uffici a quest’ora vuoti?A differenza di molti edifici terziari che rispettano i suggerimenti x ridurre i consumi energetici,c’è chi resta indifferente. Perché?Chi controlla? pic.twitter.com/941gQCkwLz — stefano boeri (@StefanoBoeri) October 19, 2022

A indignarsi davanti all'inutile consumo di energia elettrica nei giorni scorsi era stato anche l'architetto Stefano Boeri, che a proposito dei grattacieli di Porta Nuova aveva twittato: "Perché le luci ancora accese in edifici non ancora abitati e in uffici a quest’ora vuoti? A differenza di molti edifici terziari che rispettano i suggerimenti per ridurre i consumi energetici, c’è chi resta indifferente. Perché? Chi controlla?".