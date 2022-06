Nel Milanese la mega fabbrica di palloncini illegali

Nessun marchio, nessuna certificazione sui prodotti usati e sui procedimenti seguiti. I finanzieri di Pordenone hanno sequestrato oltre 3 milioni di palloncini in due aziende del Milanese dopo aver scoperto che i prodotti - si legge in una nota - erano privi della "regolare marcatura Ce".

Il lavoro delle fiamme gialle è iniziato tra fine 2021 e i primi mesi del 2022, quando nella città friuliana erano stati tolti dai negozi 25mila palloncini illegali. Partendo da lì, i militari sono riusciti a risalire la corrente e sono arrivati ai fornitori: due aziende, spiegano gli investigatori, "anch’esse gestite da cittadini cinesi, operanti in provincia di Milano".

Nei giorni scorsi, con il via libera della procura, sono così scattati i controlli nelle ditte. Nei capannoni milanesi - ampi oltre 90mila metri quadrati - sono stati trovati e sequestrati "oltre 3 milioni di palloncini, tutti con irregolare marcatura Ce, tale, però, da poter indurre in errore il consumatore finale sulla regolarità del prodotto". I responsabili legali delle aziende sono stati quindi identificati e denunciati all'autorità giudiziaria con l'ipotesi di reato di frode in commercio.