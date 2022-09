L'ultimo regalo dei compagni di classe a Momo, ucciso a 11 anni da un'auto pirata

Un girasole, tanti disegni e una targhetta in suo onore. È stata inaugurata mercoledì in piazza Prealchi la panchina dedicata a Mohanad Moubarak, Momo, il bimbo di 11 anni investito e ucciso lo scorso 9 agosto da un'auto in via Bartolini, a due passi da viale Certosa. Quella sera il piccolo era stato travolto da un 22enne che guidava sotto effetto di stupefacenti, con il gesso e senza la patente e che era fuggito dopo lo schianto prima di essere arrestato.

La panchina è stata dipinta dai compagni di classe dell'11enne ed è stata svelata durante un'iniziativa patrocinata dal Municipio 8 a cui hanno preso parte gli amichetti di Momo della scuola Ics Rinnovata Pizzigoni, che hanno lasciato dei fiori disegnati.

"Oggi, insieme alla scuola Rinnovata Pizzigoni, abbiamo intitolato a lui una panchina dipinta di verde dai suoi compagni di classe, un monito per i diritti di tutti i bambini e le bambine in una piazza che sta sempre più avendo questa vocazione: ricordare i diritti di tutte e tutti - ha spiegato la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi-. Vivere gli spazi della nostra città in sicurezza deve essere un diritto garantito, soprattutto per i più piccoli. Vedere i visi dei suoi compagni rigati dalle lacrime é stato davvero doloroso. Abbiamo già parlato con la scuola di altri progetti da sviluppare in ricordo di Momo, ad esempio una borsa di studio su cui stiamo lavorando insieme alla Dirigente Ferri. Faremo in modo - ha concluso - che il ricordo rimanga accesso e vivo nel tempo. Lunedì, durante il primo consiglio di Municipio osserveremo un minuto di silenzio".