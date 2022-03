Smonta una Panda parcheggiata in strada: arrestato

Aveva aperto il cofano, strappato il paraurti e smontato uno dei fari. Stava cannibalizzano una Fiat Panda in strada e per dare meno nell'occhio aveva anche nascosto qualche pezzo sotto un motorino parcheggiato qualche metro più in là; pensava di scappare con tutti i pezzi ma è stato arrestato per furto dalla polizia. È successo in via Ruggero Bonghi a Milano (zona Morivione) all'alba di lunedì 7 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino quando un 50enne, svegliato da alcuni rumori molesti, si è affacciato alla finestra di casa e ha visto un uomo armeggiare davanti a una

Panda parcheggiata qualche metro più in là. Intuendo che fosse un ladro ha quindi chiamato il 112 segnando il fatto.

Sul posto sono quindi intervenute le volanti della Questura che hanno bloccato il ladro, un italiano di 33 anni, che stava cannibalizzando l'automobile. Le parti recuperate dell'automobile sono state restituite al legittimo proprietario.