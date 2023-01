Pane gratis in piazza a Milano

Mille pani distribuiti gratuitamente. Succede venerdì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, fuori dalla Basilica di Sant'Eustorgio, grazie ai volontari di Pane in piazza.

L'iniziativa, promossa dai Frati Cappuccini Missionari di Milano e Famiglia Marinoni, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per costruire un panificio industriale in Etiopia, a Dire Dawa, nella diocesi di Harar, guidata dal Cappuccino Luigi Pagano. L'attività potrebbe dare un lavoro alla popolazione locale, che vive in condizione di estrema povertà.

La distribuzione avverrà alla fine della messa. Mille i pani benedetti che verranno donati ai fedeli per richiamare i valori della pace e della fraternita'. "Amare Gesù - commenta fra Marino Pacchioni, direttore del Centro Missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5 - comporta necessariamente amare il prossimo: l'iniziativa di Pane in piazza per l'Epifania vuole esprimere l'impegno di ogni cristiano nel dono, ai vicini come ai lontani e più poveri".

La mattinata dello stesso giorno, come da tradizione, un corteo di Magi e figuranti in costume partirà dal Duomo e arriverà fino alla Basilica di Sant'Eustorgio, dove si dice siano conservate le reliquie dei Magi, tuttora oggetto di culto e grande devozione. Sul sagrato dell'antica basilica è ancora allestito un presepe vivente con i personaggi della 'sacra famiglia': a loro i saggi venuti da Oriente consegneranno oro, incenso e mirra.