Un bullone di metallo nel panino dato ai bambini da Milano Ristorazione

Un bullone di metallo all'interno di uno dei panini serviti da Milano Ristorazione ai bambini di quinta della scuola elementare Dante Alighieri di via Castellino da Castello, zona Ghisolfa. A denunciare lo spiacevole episodio, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, è Lucie Bubnikova, una dei genitori rappresentanti di classe.

Mercoledì 15 marzo, uno degli alunni stava consumando il pranzo al sacco, quando si è accorto che all'interno del panino preparato da Milano Ristorazione c'era un bullone metallico. Fortunatamente non l'ha ingoiato né addentato, resta però la gravità dell'episodio, inserito in un quadro già critico, visto che i genitori riferiscono di segnalare da tempo anche problematiche sulla "qualità scarsa dei piatti serviti in mensa".

"L'unità di controllo del Comune ha richiesto a Milano Ristorazione una relazione dettagliata su quanto accaduto, analogo approfondimento verrà fatto su tutta la filiera che ha portato alla consegna del panino nel sacchetto gita, perché evidentemente è inaccettabile che ci sia non solo un corpo estraneo in un alimento, ma addirittura un bullone - ha dichiarato la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo -. L'amministrazione rassicura le famiglie che avremo la massima attenzione nel ricostruire questa vicenda in ogni passaggio, in modo da evidenziare eventuali errori o disattenzioni che non dovranno più ripetersi".