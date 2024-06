Paolo Carù è morto. Il suo negozio di vinili è uno dei migliori al mondo

Secondo il Guardian, il suo negozio di vinili è uno dei dieci migliori al mondo. Parliamo di Paolo Carù, morto venerdì 14 giugno a 77 anni nella sua Gallarate, dove viveva e dove conduceva la sua bottega di piazza Garibaldi, ereditata dai genitori e resa un'istituzione. Lui stesso collezionista di vinili, quando erano andati "fuori moda", soppiantati dai compact disc, poi dagli mp3 e ora dallo streaming, non aveva smesso di venderli.

Carù, nel 1977, fondò a Roma, insieme a Max Stefani e Aldo Pedron, la rivista "Mucchio Selvaggio". I tre si conoscevano perché in precedenza avevano lavorato insieme per "Suono", la rivista di alta fedeltà. Con Pedron, nel 1980, fondò poi la rivista concorrente "Buscadero", per la quale ha continuato a lavorare fino alla morte.

"È con indicibile dolore che dobbiamo purtroppo confermare la scomparsa di Paolo Carù, fondatore e anima del Buscadero", si legge nella pagina Facebook della rivista: "In questo momento siamo tutti sconvolti e senza parole. Non ci resta che stringerci alla famiglia e a tutti voi lettori. Sulla sua incredibile figura avremo modo di tornarci su con più calma nei prossimi giorni". Tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio da parte di lettori, affezionati e artisti.

"Un abbraccio sentito dai Modena City Ramblers a tutti del Buscadero, un pezzo anche della nostra vita", scrive Franco D'Aniello, musicista della band emiliana. "Entrare da Carù era come entrare in un museo... circondati da vinili in ogni dove. Un posto fantastico!", scrive un affezionato del suo negozio.

Il cordoglio del sindaco

"La morte di Paolo Carù è una grave perdita per tutta Gallarate", ha affermato il sindaco Andrea Cassani: "Oltre al lato pubblico, quello del grande esperto di musica ed editore del Buscadero, nonché quello del mitico negoziante di dischi, negli ultimi mesi ho potuto apprezzare anche il lato umano da quando per i problemi della salute della moglie i rapporti sono diventati necessariamente più assidui. Era legatissimo alla moglie Anna e quel distacco necessario, per la salute di lei, lo aveva messo a dura prova. Ora questa tragedia ci lascia di stucco ed è una grave perdita per la famiglia, per la città e per tutti gli appassionati di musica".