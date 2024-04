Alessandro D'Andrea e Paolo Casiraghi, i milanesi dispersi nell'esplosione di Suviana

Nella terribile esplosione alla centrale idroelettrica Enel di Bargi-Suviana, sull'Appennino bolognese, che ha provocato la morte di tre lavoratori, sono coinvolti anche due milanesi. Sono Paolo Casiraghi e Alessandro D'Andrea e fanno parte del gruppetto dei quattro dispersi. Casiraghi ha 59 anni ed è dipendente di Abb. D'Andrea, 36 anni, è originario di Pontedera ma vive nel Milanese e lavora per la Voith Hydro di Cinisello Balsamo (Milano). Gli altri dispersi sono il padovano Adriano Scandellari, 57 anni, di Enel Green Power e Vincenzo Garzillo, 68enne di Napoli, dipendente di Lab Engineering.

L'incidente sul lavoro nella centrale idroelettrica

L'esplosione, l'incendio e poi il crollo hanno trasformato in un inferno la centrale idroelettrica di Bargi, sulla sponda sud del bacino artificiale di Suviana, nel territorio di Camugnano, racconta BolognaToday. Dalle 14.30 circa di martedì, sul luogo dell'incidente si lavora senza sosta. Anche mercoledì continuano le ricerche dei quattro dispersi anche se le speranze di trovarli in vita scemano col passare delle ore. Erano 15 i lavoratori presenti in quel momento: tre morti, quattro dispersi, cinque feriti, tre illesi. Profondo cordoglio in tutto il Paese per l'ennesima strage sul lavoro: Mattarella ha auspicato che sia fatta piena luce.

Si cercano i dispersi: "Poche speranze di trovarli vivi"

Rischia di essere il più grave incidente sul lavoro dalla ThyssenKrupp di Torino, 17 anni fa, ricostruisce Today. E questa volta, l'incidente avviene nell'impianto di una partecipata dallo Stato. Il disastro 20-30 metri sotto il lago. Le turbine erano state da poco sostituite. "Continue esplosioni, mi tremano le gambe. Un disastro, è un disastro impressionante", dicono i soccorritori. Tra macerie e acqua, si cercano i quattro dispersi. Le speranze di ritrovarli in vita sono poche. In tre sono rimasti illesi.

"Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea" dice Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco. Alcuni dei lavoratori si trovavano al livello -8: l'esplosione dell'alternatore in fase di collaudo li ha travolti in pieno. Gli altri erano al piano di sotto livello -9: la stanza si sarebbe riempita d'acqua e detriti in seguito al crollo del solaio. Sono ricostruzioni per forze di cose frammentarie e parziali. Ci vorranno giorni per capire esattamente cosa sia successo, e perché. Si trattava non di manutenzione ma di messa in opera di adeguamenti della centrale: una turbina è esplosa all'improvviso quando ormai si era alla fase di collaudo, dopo tanti mesi di lavori.