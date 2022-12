L'ex Br Paolo Maurizio Ferrari arrestato a Milano

Paolo Maurizio Ferrari, ex brigatista rosso, è stato arrestato a Milano il 21 dicembre. Deve scontare un residuo pena di sei mesi ai domiciliari per una vecchia storia di resistenza a pubblico ufficiale, avvenuta a Torino il 6 novembre del 2014, quando affrontò le forze dell'ordine durante lo sgombero di un appartamento in seguito allo sfratto.

I carabinieri della stazione di Gorla-Precotto lo hanno arrestato a Milano, presso la sua residenza. Classe 1945, soprannominato 'compagno Mao' ed anche 'l'ultimo degli irriducibili', Ferrari è stato tra i primi brigatisti del nucleo storico milanese, sebbene si fosse trasferito presto a Torino, dove ha partecipato ai sequestri del sindacalista Bruno Labate e del dirigente della Fiat Ettore Amerio, per poi essere arrestato a Firenze nel 1974, pochi giorni dopo il rilascio del giudice Mario Sossi, rapito dalle Br. Ferrari è rimasto in carcere fino al 2004, scontando 21 anni per sequestro di persona e rapina e altre condanne per la rivolta nel carcere dell'Asinara nel 1979.

Dagli anarchici ai no green pass

Successivamente ha partecipato a manifestazioni contro il 41bis ed è stato condannato per gli scontri in val Susa durante le manifestazioni 'No Tav'. Nel 2011 ha partecipato, insieme ad un gruppo anarchico, all'occupazione della piscina di via Botta a Milano, ed è stato l'ultimo a scendere dal tetto. Il 23 ottobre del 2021 ha partecipato alla manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale anticovid. In quella occasione ha esposto lo striscione "Lavoratori contro green pass e obbligo vaccinale. Ora e sempre resistenza", condividendo il corteo con i neonazisti di Do.Ra., ed è stato denunciato dalla Digos di Milano.