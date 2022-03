Il pm di Milano Paolo Storari è stato assolto dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio. Al centro del processo - celebrato con rito abbreviato davanti al gup di Brescia Federica Brugnara - ci sono i verbali segretati di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, che Storari consegnò all'ora consigliere del Csm Piercamillo Davigo (per lui il processo inizia il 20 aprile prossimo) per "autotutelarsi" dalla presunta inerzia dei vertici della procura di Milano ad indagare sulla cosiddetta 'loggia Ungheria'.

Il giudice ha respinto la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dai pm Donato Greco e Francesco Milanesi, che avevano chiesto la condanna a sei mesi nella scorsa udienza e ha dato ragione alla difesa dell'imputato.

L'assoluzione è la decisione "più corretta, la buona fede era stata riconosciuta dalla stessa procura. Certamente è una decisione che ci ha soddisfatto perché ridà equità a un ambito che è stato anche forse un po' strumentalizzato da una certa stampa", ha sottolineato il legale visibilmente emozionato come il suo assistito. "Gli argomenti tecnici per poter arrivare a questa assoluzione erano solidissimi, noi siamo sempre stati molto fiduciosi. Del resto anche il Csm aveva preso una decisione con la quale aveva rigettato la richiesta di un provvedimento disciplinare di tipo cautelare. Quindi la fondatezza della ragionevolezza della tesi ce l'avevamo e questa è una delle ragioni per cui abbiamo scelto il giudizio abbreviato: pensavamo che quanto si dovesse dire fosse puramente in diritto, posto che gli elementi di fatto erano assolutamente evidenti, chiari e fin dall'inizio rappresentati con assoluta nettezza da Storari".

Il difensore sottolinea che "c'è stata una assoluzione piena, nemmeno con un richiamo alla contraddittorietà della prova. E stato utilizzato il primo comma dell'articolo 530, il che vuol dire che sostanzialmente e priva di dubbi interpretativi la soluzione giuridica sottostante".