Scomparso Paolo Talloncini con il suo cane Charlie: l'appello

Da una settimana non si hanno più sue notizie. Paolo Talloncini, 46enne di Cinisello Balsamo (Milano), è scomparso insieme al suo cane Charlie. Dopo la denuncia dei familiari ai carabinieri, arriva l'appello per ritrovarlo dell'associazione Penelope.

Talloncini non si è presentato, lunedì 5 giungo, nella scuola dove lavora come manutentore. La sera prima, la chiamata a un amico è l'ultima che risulti. Con sé il 46enne non avrebbe né bancomat né portafogli.

Paolo è alto un metro e 75 e pesa circa 80 chili, ha capelli rasati e occhi castani. Non si ha certezza degli abiti indossati al momento della scomparsa. I conoscenti precisano che è un "accanito fumatore". Con sé ha portato il cagnolino Charlie, che è di piccola taglia, bianco con delle macchie marroni e ha il microchip. Chi dovesse avvistare il 46enne o avere sue notizie può chiamare direttamente il 112 o, in alternativa, l'associazione Penelope al 380.7814931.